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رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الرابعة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-12 | 13:50

رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الرابعة

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الخليج 365 – رياضة
قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه باع حصة تبلغ 24.5% من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى شركة "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو (102.93 مليون دولار).

وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني لتوفير أموال لتسجيل لاعبين جدد.

 

وكان برشلونة باع حصة أخرى في نفس الشركة تبلغ 25% إلى شركة "سوسيوس" للخدمات الرقمية الشهر الماضي أيضا.

 

وذكر برشلونة في بيان: "من خلال هذا الاستثمار يظهر الشركاء في باركا ستوديوز الثقة في قيمة المشروع وفي مستقبل المحتوى الرقمي في المجال الرياضي".

 

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف المطبقة في .

 

وسيبدأ برشلونة الذي يدربه تشابي هرنانديز مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني غدا السبت في مواجهة ضيفه رايو فايكانو.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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