بدء تجمع متظاهري الإطار عند الجسر المعلق في بغداد (فيديو + صور)

ودعا أنصار الإطار التنسيقي، أمس الخميس، إلى التظاهر اليوم الجمعة، على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق.

ووفقا لبيان أصدرته اللجنة المنظمة لتظاهرات ما يعرف بـ "الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، فقد أعلنت موعد انطلاق التظاهرات الجماهيرية تحت مسمى "الشعب يحمي الدولة".



وقال البيان: "التظاهرة ستكون في الساعة الخامسة من عصر الجمعة 12 آب 2022 على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق".

ودعا البيان "جميع العراقيين المحبين لوطنهم ودولتهم" إلى "المشاركة الفاعلة من أجل المطالبة باحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن والسلم المجتمعي".

وأوضحت اللجنة المنظمة أن "التظاهرة ستطالب بمطالب سلمية بتشكيل حكومة خدمة وطنية تخفف معاناة الناس من نار الغلاء وشحة الماء وانقطاع الكهرباء ، وتقوم بإقرار موازنة الدولة لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر".

وعن مسؤوليات الحكومة التي تطالب بها، أوضح البيان أنها "ستأخذ على عاتقها مسؤولية إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير وباقي المشاريع المتلكئة، ويكون لها دور حقيقي في مساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة، وتحارب الفساد عبر تفعيل دور النزاهة والرقابة المالية وغير هذا من الأمور التي تهم العراق والعراقيين".