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السعودية.. انتحاري يفجر نفسه في جدة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة
أعلن أمن الدولة السعودي، اليوم الجمعة، عن سقوط ضحايا بتفجير انتحاري بمحافظة جدة في السعودية.

وذكر أمن الدولة في السعودية في بيان أن "مقيماً وثلاثة من رجال الأمن أصيبوا في حي السامر بمحافظة جدة خلال تفجير المطلوب نفسه بحزام ناسف"، مشيراً الى أن "مطلوب أمني فجر نفسه في جدة خلال عملية القبض عليه".

 

وأضاف :"نؤكد العمل بحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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