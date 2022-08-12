قطق أراضي ووحدات جديدة.. بشرى للمصريين بالخارج بشأن الحجز في مشروع "بيت الوطن"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم إضافة قطع أراضٍ، ووحدات سكنية جديدة، لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة حتى تاريخ 19/6/2022، نظراً للإقبال الشديد من المصريين بالخارج، للحجز بالمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن".

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، لإضافة الأراضى والوحدات الجديدة، بعد غد الأحد 14 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه فور تحديث الموقع، سيتم إتاحته للحاجزين الراغبين فى تعديل الرغبة السابق إرسالها، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من يوم الأحد ۲۰۲۲/٨/١٤، لإجراء حجز جديد، وإرسال رسالة بتعديل الحجز على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع ([email protected])، على أن تتضمن الرسالة البيانات التالية، اسم الحاجز المسجل على الموقع، وكود الحجز السابق إرسال التحويل البنكي عليه، وكود الحجز الجديد المراد التعديل عليه، واسم المحول الوارد بسويفت التحويل نصاً كما هو مذكور بالسويفت (إنجليزي).

وأشار إلى أنه سيتم البدء في التسجيل والتخصيص، اعتباراً مـن يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۸/۲۲، وسيتم نشر بيان بالأكواد التى سيتم تسجيلها بشكل يومى للتسهيل على الحاجزين.