توجد تفاصيل كثيرة.. وزير التعليم يعلق مجددًا على مجاميع الثانوية المتداولة على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أصدرت بيانا منذ أيام بشأن المنشورات المتداولة عن لجان حصل طلابها على مجاميع عالية، أو أسماء أشخاص حاصلة على مجاميع عالية.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءً عاجلا من خلال تشكيل لجنة قانونية موسعة تباشر التحقيق على الأرض مع جميع الملاحظين في هذه اللجان وجميع رؤساء اللجان والطلاب أيضا، وعندما تنتهي التحقيقات وتظهر نتائجها ستعلن للرأي العام.

وطالب وزير التعليم، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجميع بعدم استباق الأحداث، لوجود تفاصيل كثيرة جدا لم تكن موجودة فيما يتم تداوله على سوشيال ميديا، وأيضا من حيث النسبة والتناسب، قائلا:" جميع الأعداد المتداولة وفيه خرق لخصوصيتهم بالمناسبة بأن نضع أسماء ناس وأرقام جلوسها ومجاميعها، ومع هذا فإن عدد هؤلاء الطلاب لا يتجاوز الـ ٣٠٠ من أصل ٧٠٠ ألف بالثانوية العامة، و هذا يستخدم أيضا للتشكيك في النتائج ".



وكانت رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورات متنوعة على سوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة.

وأوضحت أنه يتم تداول منشورات كثيرة تدعي أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنه تم التحقق من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة في مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية.

وأهابت، الوزارة بالجميع بالرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.