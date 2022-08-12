خلال أسبوع.. تحرير 854 محضر تموينى بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، إلى تحرير 854 محضر تمويني خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحلات العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وذكر أنه خلال الفترة من 6 أغسطس وحتى 11 أغسطس الجاري، وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن تلك المحاضر تنوعت ما بين 373 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و481 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة حى شرق شبين الكوم حملة مكبرة على الأسواق وأماكن تداول اللحوم بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وضُبط مخزن مواد غذائية يُدار بدون ترخيص والتحفظ على 100 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.