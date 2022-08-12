بالصور- قوافل طبية بقرى ومراكز محافظة الغربية "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

استمرت مديرية الصحة بالغربية بإطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة الغربية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار القوافل الطبية، بقرى ومراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - مخ واعصاب . خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن قافلة اليوم بقرية سجين التابعة لمركز قطور واستمرت لمدة يومين تم توقيع الكشف الطبي علي اكثر من (1830 ) حاله مع توافر صيدلية بها كل الأدوية، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين علي القافلة.