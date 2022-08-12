تفاصيل 4 شهادات بـ "الدولار" متاحة للمصريين العاملين بالخارج في البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقدم 4 بنوك عاملة في مصر شهادات ادخار للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصرف شهريا أو نصف سنوي مقابل شراء قيمتها بالدولار للاستفادة منها.

ويواصل بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادات "بلادي" للمصريين العاملين بالخارج منذ نحو 6 سنوات وحتى الآن بنفس الشروط والعائد المطبق لإتاحة الفرصة لاستثمار أموالهم بعائد ثابت وجذب البنوك مدخرات بالعملة الأجنبية.

فيما يقدم بنك HSBC شهادة ادخار للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي 13.5% ويصرف شهريا بالجنيه المصري بشرط شرائها بالعملات الأجنبية للاستفادة من العائد المرتفع.

وتتيح البنوك للعميل كسر الشهادة في حال طلبه لاسترداد أصل او جزء من شهادته بشرط مرور 6 شهور على شرائها وسداد غرامة كسرها قبل انتهاء آجالها من العائد الذي حصل عليه.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل الفائدة على الشهادات للمصريين العاملين في الخارج من 4 بنوك:

بنك HSBC

-يقدم شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوية 13.5% بشرط شرائها من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل المبلغ المطلوب بالجنيه المصري.

والحد الأدنى لمبلغ الإيداع للحصول على شهادة الادخار يبدأ من HSBC 10 آلاف جنيه، وتصدر شهادات الادخار بمضاعفات مبلغ ألف جنيه.

شهادة ادخار "بلادي" الدولارية

- تقدم الشهادة في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة

- شهادة بلادي أجل عام: نسبة الفائدة 2.1% سنويا، ودورية صرف العائد كل 6 شهور، و100 يورو الحد الأدنى لشراء الشهادة ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

- شهادة بلادي أجل 3 سنوات: نسبة الفائدة 2.15% سنويا، ودورية صرف العائد كل 6 شهور، و100 يورو الحد الأدنى للشراء، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- شهادة بلادي أجل 5 سنوات: نسبة الفائدة 2.2% سنويا، ودورية صرف العائد كل 6 شهور، و100 يورو الحد الأدنى للشراء ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.