تحميل أول سفينة نقل حبوب تستأجرها الأمم المتحدة من أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إن أول سفينة لبرنامج الأغذية العالمي "سيتم تحميلها قريبا لتغادر ميناء أوديسا (الأوكراني) إلى إثيوبيا".

وتم استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عقب توصل أوكرانيا وروسيا إلى اتفاق، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، بهدف مواجهة النقص الحاد في الغذاء، بوجه خاص في الدول الأشد فقرا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكتب ميشيل عبر موقع تويتر أن "تعاون جميع الأطراف الفاعلة أساسي" من أجل تطبيق الاتفاق ومكافحة الجوع.

وكتب وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكساندر كوبراكوف عبر تويتر أنه من المقرر أن تنقل السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة وتحمل اسم "بريف كوماندر" 23 ألف طن من الحبوب.