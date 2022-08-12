قتلها على الـ"سُلم".. أخ يطعن شقيقته حتى لفظت أنفاسها في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدم أخ بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، على قتل شقيقته داخل منزل منطقة مساكن الأمل الجديد.

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً من أهالي منطقة الأمل بمقتل فتاة تدعى: إيمان جمال أبو السعود، 30 عامًا، عقب تلقيها عدة طعنات متعددة على السلم، في عقار بنطاق منطقة الأمل في حي الضواحي .

ووجه مدير الأمن رجال المباحث بسرعة الوقوف على ملابسات القضية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بالقتل هو شقيق المجني عليها، وجاري ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.