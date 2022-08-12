شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحارب من أجل ضم صفقة نارية من إنتر ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي سعيه وراء التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومحاولة استعادة قوة الفريق من جديد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

تشيلسي يسعى للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

وانتشرت تقارير صحفية عالمية خلال الأيام الماضية تؤكد على محاولات إدارة تشيلسي الإنجليزي لإبرام صفقة جديدة من الدوري الإيطالي وتحديدا من فريق إنتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما نشرته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن تشيلسي يريد ضم سيزار كاسادي صاحب ال19 عاما من صفوف الإنتر بعد اداءه المتميز في بطولة الشباب مع النيراتزوري.

وتمكن اللاعب الشاب صاحب ال19 عاما من الحصول عى جائزة أفضل لاعب في بطولة الشباب بعد مساهماته مع فريق إنتر ميلان الإيطالي للفوز باللقب الموسم الماضي.

ويمتلك اللاعب الشاب العديد من العروض من مختلف الأندية حيث يهتم فريق ساسولو الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب كما وصل النادي عرضا من جاني نيس الفرنسي.

شروط إنتر ميلان للتخلي عن اللاعب الشاب

وأضافت الصحيفة بأن الاختلاف بين عرضي نيس وساسولو عن عرض تشيلسي، هو أن إدارة البلوز ترفض تضمين بند إعادة الشراء لإنتر ميلان في حال الحصول على خدمات اللاعب.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة تشيلسي قامت بتقديم عرض بقيمة 10 مليون يورو الاسبوع الماضي إلا أن إدارة انتر لن تقبل بالتحلي عن اللاعب بمقابل قل من 15 مليون يورو.