شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي السابق ينصح بعدم ضم دي يونج - تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق برشلونة الإسباني محاولاته من أجل التخلص من فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تقليل النفقات بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب مع الفريق وتسببه في أزمة فيما يخص قانون اللعب المالي النظيف وإيقاف قيد الصفقات الجديدة حتى الآن.

العروض المقدمة لرحيل دي يونج

ووصل للاعب أكثر من عرض من جانب الأندية المختلفة وكان على رأسهم عرض قوي مقدم من جانب مانشستر يونايتد إلا أن اللاعب متمسك بالبقاء بسبب عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما فشل الفريق في حجز مقعدا الموسم الماضي للمشاركة بالتشامبيونزليج.

في المقابل، دخل فريق تشيلسي الإنجليزي صراعا قويا الأيام الماضية من أجل ضم دي يونج وهو الأمر الذي دفع إدارة برشلونة تفكر في رحيل اللاعب خاصة وأن تشيلسي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بشكل طبيعي.

ومن جانبه، قام المدافع السابق بنادي تشيلسي ويليام جالاس بتحذير إدارة النادي الإنجليزي من التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

تصريحات ويليام جالاس حول عدم التعاقد مع دي يونج

وجاء ذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية حيث قال نجم البلوز السابق:"دي يونج لاعب ممتاز ولايزال عمره صغير وبالطبع أصبح لديه خبرة كبيرة في الملاعب".

وواصل نجم البلوز قائلا: "على الرغم من ذلك، لا أرى أن النادي بحاجة للتعاقد معه لأن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين في نفس المركز ويمتلكون قدرات جيدة".

واضاف: "في رأيي أن النادي بحاجة لضم بعض اللاعبين بطريقة لعب أخرى مثل أو رودري، فهم أصحاب قوة جسمانية مرتفعة ويتقدمون أمام المدافعين لإحراز الأهداف".

وأختتم نجم البلوز صاحب ال44 عاما: "بسبب كل هذه الاسباب ارى أن صفقك دي يونج ليست مهمة بالنسبة لتشيلسى ولا يجب أن يتم التوقيع مع دي يونج في هذا التوقيت".

يذكر أن اسم دي يونج ارتبط كثيرا خلال الساعات القليلة الماضية بالرحيل عن صفوف برشلونة وانتقاله للدوري الانجليزي سواء عن طريق مانشستر يونايتد أو تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.