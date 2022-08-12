11 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء المملوكة للدولة عن الإدارة المحلية التي شكلتها روسيا قولها إن أوكرانيا قصفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية للمرة الثانية اليوم الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر «تاس»: أوكرانيا تقصف محطة زابوريجيا النووية للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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