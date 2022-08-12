11 أغسطس , 2022
نيويورك: قالت شركة تويتر إنها أصلحت مشكلات تسببت في تعطل خدماتها بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة.
وذكر موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 مستخدم أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.
وقال موقع تويتر في تغريدة "لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييراً على الأنظمة الداخلية لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك".
وهذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي، فقد عانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعاً قانونياً مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو (تموز) حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الشكاوى.. تويتر تقول إنها تسببت بالعطل عن طريق الخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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