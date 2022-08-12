وزير: على أوكرانيا أن تستعد «لمأساة» في محطة زابوريجيا النووية

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي اليوم الخميس إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لأي احتمال بالنسبة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا والتي تتعرض للقصف، بما في ذلك عملية إجلاء السكان من المنطقة.

وتبادل مسؤولون محليون من أوكرانيا وممن عينتهم روسيا الاتهامات بخصوص وابل جديد من القصف اليوم الخميس استهدف محطة الطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تقع في جنوب أوكرانيا.

وقال موناستيرسكي لـ«رويترز» في مقابلة «المحطة حتى اليوم ليست في أيدي العدو فقط ولكن في أيدي متخصصين غير متعلمين قد يسمحون بحدوث مأساة».

وأضاف «بالطبع، من الصعب حتى تخيل حجم المأساة التي يمكن أن تحدث إذا واصل الروس أعمالهم هناك».

وحذرت أوكرانيا في الآونة الأخيرة من خطر وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.