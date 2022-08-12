جونسون آند جونسون توقف بيع بودرة تلك الأطفال على مستوى العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

أعلنت شركة جونسون أند جونسون أنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك على مستوى العالم في عام 2023، بعد أكثر من عامين من إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة لمنتج أثار آلاف الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة المستهلك.

وقالت الشركة إن هذا يأتي ضمن دراسة شاملة لعمليات الشركة العالمية، واتخذت الشركة بناء عليها قرارا بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة.

وفي عام 2020 ، أعلنت شركة جونسون أند جونسون عن وقف بيع بودرة التلك للأطفال في الولايات المتحدة وكندا بسبب انخفاض الطلب عقب انتشار معلومات بشأن سلامة المنتج، ووسط موجة ضخمة من القضايا القانونية ضد الشركة التي رفعها عدد من المستهلكين والناجين الذين يقولون إن منتجات التلك تسببت في الإصابة بالسرطان بسبب احتوائها على الأسبستوس، وهو مادة مسرطنة معروفة.

ووصل عدد القضايا التي رفعت على الشركة في حينها إلى حوالي 38 ألف دعوى قضائية.

وتنفي الشركة الاتهامات قائلة إن الاختبارات العلمية والترخيص الممنوح للمنتج أظهر أن التلك الخاص به آمن وخال من الأسبستوس.