سعر الذهب اليوم يتراجع 16 جنيهًا مع بداية تعاملات الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات الجمعة، بنحو 16 جنيهًا مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميا، ليسجل في بداية الجمعة نحو 1034 جنيهًا مقابل 1050 جنيهًا بنهاية تعاملات الخميس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 689 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 886 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1034 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1182 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 8272 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1796 دولارا للأوقية خلال تعاملات جلسة أمس الخميس.

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