إثيوبيا: انتهاء الملء الثالث لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة الإثيوبية صباح اليوم الجمعة الانتهاء من الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد يوم من إعلانها تشغيل التوربين الثاني للسد لتوليد الطاقة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، أن الحكومة "حققت هدفها بنجاح" من الجولة الثالثة لملء المياه في سد النهضة الإثيوبية، موضحة أن نسبة تشييد الأعمال المدنية لسد النهضة بلغت 95 في المئة وأن الأداء الإجمالي للمشروع تم بنسبة 83.3 في المئة.

وبدأت إثيوبيا توليد الطاقة باستخدام التوربين الثاني للسد بقدرة توليد 375 ميغاواط من الكهرباء.

وتطالب مصر والسودان إثيوبيا باتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وترفضان التصرفات الأحادية لإثيوبيا، معتبرتان أن السد سيؤثر على حصتهما من مياه نهر النيل.

من جانبها ترى إثيوبيا أن سد النهضة سيساهم في عملية التنمية في البلاد، وتقول إنها تمارس ما تصفه بـ"حقها المشروع" للاستفادة من نهر النيل.

