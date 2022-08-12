أسوار الخضراء في بغداد تواجه اليوم مظاهرات مضادة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

يستعد العراق اليوم لمظاهرات متضادة إذ دعا كل من الإطار التنسيقي، والتيار الصدري أنصارهما إلى الخروج اليوم في مظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.

فقد أعلن الإطار التنسيقي التظاهر بعد ظهر اليوم تحت عنوان "الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" وحدد موعد انطلاق الحشود الجماهيرية التي حملت شعار "الشعب يحمي الدولة" عصر الجمعة على أسوار الخضراء من جانب الجسر المعلق. ودعا جميع المشاركين بسلمية الاحتجاج واحترام مؤسسات الدولة وخصوصا التشريعية والقضائية ومنع الانفلات والفوضى والإخلال بالأمن.

وفي ردة فعل لدعوة الإطار ناشدت مصادر الكتلة الصدرية أنصارها الاستعداد لدعم ما وصفته بالإصلاح، وذلك بتجمع حاشد في كل المحافظات، وحددت الموعد عصر الجمعة.

وتعتبر هذه المظاهرات المتضادة الثانية من نوعها التي يحشد لها القطبان الشيعيان منذ اقتحام أنصار الكتلة الصدرية مبنى مجلس النواب العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، ودعا الجميع إلى الحوار بكل جدية قائلا "إن ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة واحدة فيها صدام بين العراقيين"، وحذر من اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي، وإشاعة الفوضى، والإحباط لدى الناس.