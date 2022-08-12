بعد 12 يوما من البحث.. انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

بعد 12 يوما من البحث، انتشل عدد من الأهالي جثة شاب غرق خلال السباحة في مياه النيل بنهاية يوليو الماضي، بمركز دشنا، بشمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة شاب مبلغ بغرقه منذ أكثر من 10 أيام بنيل دشنا.

وبالفحص والانتقال تبين انتشال الأهالي لجثة محمد حسن محمود 27 عاما، بعد غرقه في مياه النيل منذ 12 يوما طبقا لمحضر رسمي من قبل أسرته، جرى نقل الجثة إلى مستشفى دشنا

حرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات