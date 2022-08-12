انت الان تتابع خبر الموقف المروري.. أبرز الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حركة السير في عموم تقاطعات جانب الرصافة شهدت انسيابية"، مبينة أن القطوعات في جانب الرصافة هي "قطع الطريق المؤدي من قرطبة بأتجاه منطقة النهضة لوجود أعمال صيانة".



وأضافت، أن "حركة السير والمرور في جانب الكرخ جّيَدٍةّ وهنالك انسيابية عالية فُيَ جّآنِبً آلَکْرخِ"، موضحة بأن القطوعات في هذا الجانب هي "تقاطع الخارجية وتقاطع الشواف".

