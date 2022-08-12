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الموقف المروري.. أبرز الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حركة السير في عموم تقاطعات جانب الرصافة شهدت انسيابية"، مبينة أن القطوعات في جانب الرصافة هي "قطع الطريق المؤدي من قرطبة بأتجاه منطقة النهضة لوجود أعمال صيانة".

وأضافت، أن "حركة السير والمرور في جانب الكرخ جّيَدٍةّ وهنالك انسيابية عالية فُيَ جّآنِبً آلَکْرخِ"، موضحة بأن القطوعات في هذا الجانب هي "تقاطع الخارجية وتقاطع الشواف".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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