تهديدات لعناصر FBI .. ومهلة 24 ساعة لترامب

الشارقة - اميمة ياسر - خرج وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، عن صمته، يوم الخميس، قائلا إنه كان موافقا على مذكرة البحث التي صدرت لأجل تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، يوم الاثنين الماضي.

وأكد غارلاند أن عملاء اتحاديين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا للتحقيق فيما إذا كان قد أخذ معه، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.

وأضاف أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش قُدمت في إطار التحقيق بسبب "المصلحة العامة الكبرى"، بعد أن أعلن ترامب نفسه عن التفتيش في بيان مساء الاثنين.

مهلة من 24 ساعة

وتم منح ترامب مهلة من 24 ساعة تنتهي يوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في فلوريدا، إذا أراد الاعتراض على كشف المذكرة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الخميس إن محاميه وممثليه "يتعاونون تعاون كاملا" في التحقيق.

ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مارالاغو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.

"إف بي آي" يندد بتهديدات طالت عناصره

أعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، يوم الخميس، أن تصاعد التهديدات ضدّهم بعد مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب قد شجّع على العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون، معتبرة أن هذا الأمر "غير مقبول".

وكان سياسيون محافظون وترامب نفسه قد وصفوا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "فاسد" و"مُسيّس" في أعقاب عملية دهم دارة الرئيس السابق الإثنين والتي سعى خلالها عناصر "الإف بي آي" إلى الحصول على وثائق سرية احتفظ بها ترامب، في انتهاك لقواعد السجلات الرسمية.

وتبع ذلك تصاعد في التهديدات العنيفة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين.

وقالت رابطة عناصر "الإف بي آي" في بيان، إنه "لا ينبغي أبدا تهديد العملاء الخاصين وعائلاتهم بعنف، بما في ذلك بسبب تأديتهم لعملهم".

وأضافت أن "التهديدات التي وُجِّهت مؤخرا، تُسهم في إثارة جو قَبِلَ أو سيقبلُ فيه البعض بالعنف ضد سلطات إنفاذ القانون".

وصدر بيان الرابطة بُعيد إعلان وزير العدل ميريك غارلاند أنه وافق شخصيا على عملية دهم غير مسبوقة لمنزل رئيس سابق.