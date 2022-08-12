رسميا.. تقديم موعد انطلاق كأس العالم

وستقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، الأحد 20 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وستكون المواجهة الوحيدة في اليوم الأول من منافسات كأس العالم.

وبذلك يتم تقديم المباراة الأولى وحفل افتتاح نسخة هذا العام في ستاد البيت ليوم واحد.



وجرى تغيير توقيت إقامة مباراة السنغال وهولندا، الإثنين 21 نوفمبر/تشرين ثان، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وتم اتخاذ هذا القرار عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية والدولة المستضيفة.

