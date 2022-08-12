شكرا لقرائتكم خبر عن 29 طلبا خدميا واستخدام 17 أداة رقابية حصاد نشاط النائبة منال هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة منال هلال عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- المشاركة فى 34 جلسة عامة

- المشاركة فى 9 ندوات وفعاليات

- 33 حضورا باللجان النوعية

- 29 طلبا خدميا من بينهم انشاء شبكة مواصلات داخلية بمدينة الواحات البحرية

- 22 زيارة من بينهم دعوة من مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمشاركة فى حفل شبابنا يدعم قرارنا

- استخدام 17 أدوات رقابية

- 11 ظهور إعلامى