السبت.. اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، يوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري.

وقال سلومة في منشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بلغ 310 طالب ويوم الأحد الموافق 14 أغسطس لعدد 378 طالبة.

وأضاف أن الاختبارات ستتم بقاعات تابعة للتطوير التكنولوجي قاعة عام ديوان المديرية وقاعة إدارة الصف التعليمية وقاعتين بإدارة الهرم التعليمية وقاعه بمدرسة الشهيد أحمد محمود وجمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعين إدارة الدقي التعليمية وقاعة بمدرسة ثروت عكاشة التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية وقاعة مدرسة النهضة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية وقاعة بمدرسة يوسف جادالله وطه حسين بإدارة العمرانية التعليمية وقاعة بمدرسة العجوزة الرسمية لغات إدارة العجوزة التعليمية.

وتعقد الاختبارات على ثلاث فترات الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشر والنصف والفترة الثانية من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثانية والنصف والفترة الثالثة من الساعة الثالثة حتى الخامسة والنصف.اضغط هنا