شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لنجاحها في "تهدئة غزة".. وزير الدفاع الأمريكي يوجه الشكر لمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، مساء الخميس، لقد شكرت نظيري المصري الفريق أول محمد زكي خلال اتصال هاتفي على دور القاهرة في التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة.

وأضاف: "كان من دواعي سروري التحدث مع وزير الدفاع المصري، وشكرته على دور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وناقشنا التحديات والفرص الإقليمية".

وتابع: "يظل التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة ومصر حجر الزاوية الرئيسي للشراكة الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي ساهمت في وقف التصعيد بغزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال بايدن في كلمة له إن الرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين لعبوا دورًا مركزيًا في دبلوماسية وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره لمصر، لجهودها الدؤوبة لوقف العدوان الإسرائيلى، وللأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام وكل من ساعد في إنهاء العدوان العنيف.

ونجحت مصر في إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامي والجانب الإسرائيلي.