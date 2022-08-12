الصحة تقدم 5 إرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل.
واستعرضت الوزارة هذه الإرشادات في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على النحو التالي:
- فصل المكواة والأجهزة المماثلة في حالة عدم استخدامها.
- ضبط درجة حرارة السخانات بالمنزل على درجة حرارة لا تتجاوز 49" لتجنب الحروق أثناء الاستحمام.
- حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال.
- حفظ المواد الكيميائية والولاعات وأعواد الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تحمل طفلك أثناء الطبخ على الموقد.