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الصحة تقدم 5 إرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل.

واستعرضت الوزارة هذه الإرشادات في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على النحو التالي:

- فصل المكواة والأجهزة المماثلة في حالة عدم استخدامها.

- ضبط درجة حرارة السخانات بالمنزل على درجة حرارة لا تتجاوز 49" لتجنب الحروق أثناء الاستحمام.

- حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال.

- حفظ المواد الكيميائية والولاعات وأعواد الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال.

- لا تحمل طفلك أثناء الطبخ على الموقد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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