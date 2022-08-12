الصحة تقدم 5 إرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، بعض الإرشادات لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل.

واستعرضت الوزارة هذه الإرشادات في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على النحو التالي:

- فصل المكواة والأجهزة المماثلة في حالة عدم استخدامها.

- ضبط درجة حرارة السخانات بالمنزل على درجة حرارة لا تتجاوز 49" لتجنب الحروق أثناء الاستحمام.

- حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال.

- حفظ المواد الكيميائية والولاعات وأعواد الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال.

- لا تحمل طفلك أثناء الطبخ على الموقد.