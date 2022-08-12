حدث ليلا| تعليق محافظ الشرقية على حادث كوبري العزيزية.. واللقطات الأولى لانهياره.. وحكاية المصري الم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن كوبري مشاة قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، الذي تعرض للانهيار مغلق بقرار ومحضر انضمامي منذ 3 أشهر.

أعلن محامي المصري ياسر عبد الفتاح سعيد، المتهم بقتل ابنتيه في الولايات المتحدة، أنه يخطط للاستئناف على الحكم.

أظهرت أرقام أن عدد ضحايا العبودية المعاصرة المشتبه بها في بريطانيا قد ارتفع إلى أعلى مستوى فصلي.

دعا طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطالبتين مريم عزيز ومهرائيل قلادة، بالصف الثالث الثانوي، للتقدم بتظلم رسمي للوزارة.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن هجمات كييف على المواقع النووية تدفع العالم إلى كارثة إشعاعية على غرار كارثة تشيرنوبل.