محافظ الشرقية: كوبري العزيزية المنهار مغلق منذ 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - نورهان ربيع:

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، إن كوبري مشاة قرية العزيزية التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، الذي تعرض للانهيار مغلق بقرار ومحضر انضمامي منذ 3 أشهر.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة المختصة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة، التي أدت لسقوط سيدة وطفلتها في بحر مويس، واللتين تصادف مرورهما بالمخالفة على الكوبري فسقطتا في بحر مويس، حيث تم إنقاذ السيدة (د. ع. أ) بواسطة الأهالي، وجاري البحث عن الطفلة (س. م. ع).

وأوضح المحافظ، في بيان رسمي مساء الخميس أنه تم عمل محضر انضمامي بتاريخ 18 / 5 / 2022 بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية بالعزيزية، والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الرى للوقوف على حالة الكوبري القديم بقرية العزيزية على الطبيعة وتبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبري بسبب الصدأ مما أدى إلى ميوله، مما يمثل خطر داهم على حياة المارة، وتم إخطار الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وقد أصدر المحافظ وقتها تعليمات بإغلاق الكوبرى نهائيًا بالحديد والكتل الخرسانية لمنع مرور المواطنين عليه، ولحين انتهاء هندسة الري من أعمال الإصلاح والترميم، وبالفعل تم غلق الكوبري ومنع السير عليه.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح بأنه تيسيرًا لحركة المواطنين تم تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبري على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية، فضلًا عن وجود كوبري آخر لعبور المشاة على بعد حوالي 200 متر جهة مبنى التأمينات والإثنين يعملان بشكل جيد لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلًا عن الكوبري المغلق والمتهالك ولحين الإصلاح.