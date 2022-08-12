كثرة التبول وجفاف الفم.. الصحة تكشف 10 أعراض للإصابة بالسكر

وناشدت الوزارة، بضرورة الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج في العيادات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أهم الأعراض التي تكشف الإصابة بمرض السكر.

محمد يوسف

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