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كثرة التبول وجفاف الفم.. الصحة تكشف 10 أعراض للإصابة بالسكر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أهم الأعراض التي تكشف الإصابة بمرض السكر.

وناشدت الوزارة، بضرورة الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج في العيادات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وجاءت أعراض الإصابة بمرض السكر على النحو التالي:

1- العطش الشديد وجفاف الفم.

2- نقص مفاجئ في الوزن.

3- تأخر في التئام الجروح.

4- حكة والتهابات جلدية.

5- ألم وتنمل في الأطراف.

6- اضطرابات في البصر.

7- حرارة في القدمين.

8- كثرة التبول.

9- تعب وإرهاق.

10- الجوع الشديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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