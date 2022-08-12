فجرًا.. وزير التعليم يرد مجددًا على نتائج مريم ومهرائيل في الثانوية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - دعا طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطالبتين مريم عزيز ومهرائيل قلادة، بالصف الثالث الثانوي، للتقدم بتظلم رسمي للوزارة.

وأضاف الوزير، في منشور ومقطع فيديو عبر صفحته الرسمية اليوم الجمعة، أن الوزارة استقبلت العام الماضي نحو ٤٠ ألف تظلم على النتائج، وأن التظلم هو الطريق الوحيد لمعرفة نتيجة الطالب صحيحة أم لا.

وأوضح: "هنسمح للطالب وولي الأمر يشوفوا ورقة الإجابة ويقدروا الدرجات بتدخل بشري، رغم أن الدرجة مثبتة وتم تصحيحها بواسطة الكمبيوتر".

وتابع شوقي: "يا ريت محدش يعتمد على الدروس الخصوصية ويرجع يشتكي إن مجموعه قليل".

وأثارت الطالبتان مريم إبراهيم ومهرائيل قلادة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصولهما على مجموع لم يتعد 13% في امتحانات الثانوية العامة 2022.