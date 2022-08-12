نيابة أول المنصورة تباشر تحقيقاتها بواقعة اللاعب ياسر إبراهيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تواصل نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، تحقيقاتها في واقعة مشاجرة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، في مدينة المنصورة، والتي جرى تداول مقطع فيديو لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

قال مصدر أمني إن اللاعب كان في مدينة المنصورة -مسقط رأسه- أمام ماكينة صراف آلي "ATM" في شارع الجمهورية، حيث تصادف وجود عدد من المواطنين، حاول أحدهما التطاول على اللاعب، ما تطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وقد حرر كلا الطرفان محضرين، تبادلا فيه الاتهامات وعرضا على النيابة العامة للتحقيق.