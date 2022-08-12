8 مصابين بينهم طفلان في حادث تصادم بدمياط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 8 أشخاص بينهم طفلان، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، في تصادم سيارتين ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط"، أمام إحدى القرى السياحية بالمحافظة.

ورد بلاغ إلى الدكتور مصطفى شعبان، مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بتصادم على طريق "بورسعيد - دمياط"، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، فوجه بخروج سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة بورسعيد لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

استقبل مستشفى الزهور المركزي 8 مصابين نتيجة الحادث، وهم: التابعي إبراهيم الدسوقي - 59 عامًا، وآمال سعد سامي - 53 عامًا، وأحمد محمد الشعراوي - 5 أعوام، والسيد نعيم بدران - 53 عامًا، وعلاء الدين إبراهيم - 58 عامًا، وهاجر التبعي إبراهيم - 40 عامًا، وليان محمد الشعراوي - 3 أعوام، وسمية التابعي إبراهيم - 24 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.