نقل ورش القاهرة التاريخية.. أحدث صور للمجمع الحرفي بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر المهندس إيهاب حنفي، منسق صندوق التنمية الحضرية، عبر صفحته على فيسبوك، أحدث صور لأعمال إنشاء "المجمع الحرفي" البديل لورش القاهرة التاريخية في منطقة الحرفيين بحي منشأة ناصر.

ومن المقرر نقل جميع الورش والمهن التي لا تتناسب مع طبيعة منطقة القاهرة التاريخية إلى هذا المجمع عقب الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة تطوير منطقة القاهرة التاريخية لاستعادة رونقها السياحي والأثري.

وتبلغ مساحة أرض مشروع مجمع شمال الحرفيين حوالي 60 فدانا بحي منشأة ناصر، ويتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية تضم كل عمارة 40 شقة بإجمالي 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2 كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

ويضم المشروع 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 م2 و40 م2 للورشة الواحدة، إلى جانب إقامة أسواق للجملة ومبانٍ خدمية للورش.

ويتضمن المشروع أيضا إقامة ما يلي:

- مسجد بمسطح 1644 م2.

- كنيسة بمسطح 2000 م2.

- مدرسة مهنية بمسطح 1514 م2.

- وحدة صحية بمسطح 397 م2.

- وحدة إسعاف بمسطح 133 م2.

- سجل مدني بمسطح 300 م2.

- وحدة إطفاء بمسطح 346 م2.

- نقطة شرطة بمسطح 334 م2.

- مخبز بمسطح 1736 م2.

- سوق تجاري بمسطح 596 م2.

- منافذ بيع بمسطح 360 م2.

- نادٍ اجتماعي بمسطح 10357 م2.

- موقف ميكروباص وميني باص وخدماته بمسطح 11372 م2.