ضحية نتيجة الإعدادية.. طالب ينهي حياته بعد رسوبه الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروة شاهين وأحمد الباهي:

استقبل مستشفى شبين الكوم الجامعي بمحافظة المنوفية، طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا، بادعاء ابتلاع قرص حفظ الغلال، وتدهورت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة.

مصدر مسؤول أكد لموقع "الخليج 365" أن الطفل يُدعى "م.ا" 14 عامًا، مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، وعقب ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي تبين رسوبه، وتعرض للضرب من والده، ما دفعه للانتحار متناولاً قرص حبة الغلال السام.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.