قرار عاجل.. أول تحرك رسمي بعد وفاة "فتاة البيتزا" وإصابة 4 آخرين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة المنوفية اليوم الخميس، عن قرارات وتحركات عاجلة لمتابعة واقعة مصرع شابة وإصابة 4 أشخاص آخرين بتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية "بيتزا" في أحد المطاعم.

وقررت مديرية الصحة تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، للتوجه إلى أحد المطاعم بقرية دروة التابعة لمركز أشمون لفحص الوضع على الطبيعة وإغلاق المطعم.

كانت قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهدت اليوم الخميس، مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص آخرين جراء تناول وجبات من أحد المحلات بالقرية سببت لهم التسمم.

مصدر مسؤولي في محافظة المنوفية أكد لـ"الخليج 365" أن فتاة تُدعى "د.أ.ع" 26 عامًا، لقيت مصرعها عقب تناولها وجبة "بيتزا" من أحد المحال.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل رجلين وطفلين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 583 لسنة 2022 تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تتولى التحقيقات.