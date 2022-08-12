زيادة المقابل النقدي للعاملين في جنوب سيناء.. والمحافظ يوضح التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

وافق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على زيادة المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد عرض المحاسب هيثم سالم عوف مدير مديرية المالية بالمحافظة، بعد دراسة الأسعار الجديدة لتذاكر السفر، ومدى سماح المخصصات المالية بهذا الغرض.

وقال المحافظ إن هذه الزيادة جاءت لتكون متوافقة مع أسعار تذاكر السفر الفعلية بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية الأخيرة بزيادة أسعار بعض أنواع الوقود، وذلك تخفيفًا عن كاهل العاملين بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أنه وفقًا لأحكام لائحة بدل السفر، وخاصة أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات النائية ذات الطبيعة الخاصة فإن لكل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة صرف مقابل نقدي لتذاكر السفر له ولاثنين من أسرته أربع مرات سنويًا.