بعد نشر قصته على فيسبوك.. إحالة واقعة سقوط مواطن كفيف في موقع حفر للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة واقعة إصابة مواطن كفيف عمره عامًا، بكسر في ساقه، جراء سقوطه في أحد مواقع الحفر ضمن موقع عمل لمشروع الصرف الصحي في قرية فارس بمركز كوم أمبو إلى النيابة العامة.

وأكد أنه على الرغم من التعليمات المشددة للشركات والمقاولين المنفذين لمشروعات حياة كريمة وغيرها، بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية إلا أن الشركة المنفذة لم تضع العلامات والحواجز الإرشادية حول موقع العمل.

ووجه محافظ أسوان بإلزام الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بتكلفة العلاج والعملية الجراحية للمواطن المصاب وأي مصروفات أخرى.

وشدد على المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمحليات بالمتابعة الميدانية بشكل يومي للتأكد من التزام جميع المقاولين والشركات المنفذة بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المهنية.

كان عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في أسوان نشروا عبر صفحاتهم واقعة سقوط كفيف فى إحدى حفر الصرف الصحى وإصابته بكسر في ساقه.