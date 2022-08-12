قطع الكهرباء عن المباني الحكومية.. إجراءات عاجلة في البحيرة لترشيد الاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة التزام المحافظة بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في اجتماع مجلس المحافظين، والتي تضمنت تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين شركة الكهرباء وأجهزة المحافظة لتنفيذ خطة تتمثل في:

قطع الكهرباء عن المباني الحكومية فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية باستثناء الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة والغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات (الخوادم) مـع عدم تشغيل الإنارة أو التكييفات في الغرف غير المستغلة، وكذلك إيقاف الإنارة الخارجية لكافة المباني الحكومية.

إيقاف الإنارة لكافة الميادين العامة، وتخفيض نسب إنارة الشوارع بالتنسيق مع شركة الكهرباء للثلث أو النصف على أن يتم التطبيق فورا وبدون تأخير.

تطبيق التوقيت الصيفي لإغلاق المحال العامة والمولات التجارية الساعة ١١ مساء، على أن تلتزم المولات التجارية التي تضم تكييفات مركزية بضبطها على درجة حرارة 25 درجة فأكثر، مع توعية أصحاب تلك المولات بأهمية الإلتزام.

تخفيض الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وتستثنى ساحات النوادي الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يعد بسيطًا.

العمل على نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد الكهرباء وأثر ذلك على الاقتصاد المصري، وتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش للتأكد من التزام المنشآت والمباني الحكومية والنوادي ومراكز الشباب والصالات المغطاة والمحال العامة والمولات بنطاق المحافظة بإجراءات ترشيد الكهرباء وخاصة عقب انتهاء ساعات العمل والتأكد من غلق الإنارة نهارا وذلك لعدم الحاجة.