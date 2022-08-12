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موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن هجمات كييف على المواقع النووية تدفع العالم إلى كارثة إشعاعية على غرار كارثة تشيرنوبل.

وقال نيبينزيا -في اجتماع لمجلس الأمن الدولي- إن الهجمات الإجرامية التي تشنها كييف على مواقع البنية التحتية النووية، تدفع العالم إلى حافة كارثة نووية يمكن مقارنتها في نطاقها بتشيرنوبل.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم /الخميس/.

وأشار إلى قصف قوات كييف المتكرر لمحطة زابوريجيا النووية في الأيام الأخيرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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