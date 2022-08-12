شكرا لقرائتكم خبر عن ضربتين في رأس دياز.. ثنائي الهلال يغيب عن مواجهة نوتنجهام فورست وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مواجهة فريقه ضد نوتنجهام فورست الإنجليزي، وديًا بسبب الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرًا.

ويستعد الزعيم تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، لمواجهة نوتنجهام فورست وديًا، مساء غدٍ الجمعة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشهد المران الذي خاضه المتوج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، تركيز الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق على الجوانب التكتيكية، حيث فرض مناورة بين اللاعبين على كامل مساحة الملعب.



الشهراني والمالكي خارج حسابات دياز ضد نوتنجهام فورست



كما حرص الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي، برنامجيهما التأهليين، ليتأكد غيابهم عن مواجهة الغد، بسبب عدم تعافيهم من الإصابة.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة نادي الهلال في الحصول على مبلغ خرافي من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري البرازيلي بالموسم الجديد.



ديلجادو يدخل اهتمامات كورنثيانز البرازيلي



ويرتبط البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل ارتباط اللاعب بعروض برازيلية من أجل التعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

وأكد الإعلامي حسن العسيري، أن جماهير نادي كورنثيانز البرازيلي، تطالب بالتفاوض مع الهلال من أجل التعاقد مع ميشايل، خاصة بعد فسخ عقد ويليان لاعب الفريق.



الهلال يطلب 20 مليون دولار للتنازل عن لاعبه

وتابع: "هاميلتون برنارد وكيل اللاعبين البرازيلي، تحدث لصحفي برازيلي، مؤكدًا له أن الهلال لن يسمح بانتقال ميشايل إلا بوصول عرض تبلغ قيمته 20 مليون دولار".

وكان نادي الهلال تعاقد مع ميشايل ديلجادو، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي، في صفقة وصلت سعرها إلى 7.6 ملايين يورو، وبعقد يستمر حتى يونيو 2025.