شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الحوار الوطني تأكيد على "ديمقراطية النظام".. ويجب على الجميع إعلاء مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فعاليات الحوار الوطني وما تم التوصل إليه حتى الآن من مناقشات ومحاور رئيسية تم التوافق على الكثير منها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص، على أهمية المحور الاقتصادي، بالإضافة إلى الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والاستثمار، وملف الأسعار، مطالبا بضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة.

كما أوضح النائب خالد أبو الوفا، أنه يجب على جميع القوى السياسية المشاركين في جلسات الحوار الوطني التحلي بالهدوء والموضوعية وان يكونوا قادرين على طرح رؤى جادة تجاه مختلف القضايا.

وقال إن المناقشات الجادة خلال جلسات الحوار الوطني دليل قاطع على ديمقراطية النظام في مصر ، وحرصه على مشاركة كل الأطياف دون تمييز أو استثناء لأحد الا لمن تلوثت اياديهم بالدماء.