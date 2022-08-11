مسلح يحتجز مواطنين وموظفين داخل بنك في بيروت

11 أغسطس , 2022
القوى الأمنية في محيط «فدرال بنك» بمنطقة الحمرا ببيروت (رويترز)
احتجز شخص بقوة السلاح موظفي وبعض عملاء فرع «فدرال بنك» في منطقة الحمرا ببيروت، مطالباً بتسليمه أمواله. وهدد المسلح بإشعال نفسه ومن في الفرع بمادة شديدة الالتهاب بعدما أطلق 3 عيارات نارية.
وقالت قناة «الجديد» اللبنانية أن المسلح يدعى باسم الشيخ حسين (42 عاماً) ولديه حساب في البنك يبلغ 210 آلاف دولار أميركي. وأشارت القناة إلى أن المسلح ذهب إلى المصرف لسحب الأموال بعد دخول والده المستشفى إلا أن البنك رفض إعطاءه المبلغ المطلوب. وحضرت القوى الأمنية ولكنها لم تدخل إلى الفرع بسبب إقفاله من المعتدي.
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