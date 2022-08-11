الأمم المتحدة: لإقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية

نيويورك: حثّ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على إنهاء النشاط العسكري حول مجمع الطاقة النووية في زابوريجيا بأوكرانيا، حيث تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بتجدد القصف وذلك قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع هناك في وقت لاحق الخميس 11 آب.

واستولت روسيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في آذار بعد غزو أوكرانيا في 24 شباط. ولا يزال الفنيون الأوكرانيون يشغلون المحطة، وقالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية إن المنطقة تعرّضت للقصف خمس مرات الخميس، في مناطق إحداها قرب موقع تخزين المواد المشعة.

في السياق، دعا غوتيريش إلى سحب الأفراد والمعدات العسكرية وعدم نشر مزيد من القوات أو العتاد، مطالبًا روسيا وأوكرانيا بعدم استهداف المنشآت أو المنطقة المحيطة بالمحطة.

وقال في بيان: “يتعين عدم استخدام المنشأة في إطار أي عملية عسكرية. بدلًا من ذلك، هناك حاجة لاتفاق عاجل على المستوى الفني بشأن محيط آمن لنزع السلاح لضمان سلامة المنطقة”.

في سياق متصل، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تؤيد المطالبات بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زابوريجيا.

ومن المقرر أن يطلع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رفائيل جروسي” مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة على الوضع في وقت لاحق اليوم الخميس بناء على طلب روسيا.