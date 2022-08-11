مع قرب 'مونديال قطر'.. مراقبون ينتقدون النقل ويتحدثون عن 'فشل'

بغداد - ياسين صفوان - انتقد مراقبون للشأن الاقتصادي، وزارة النقل بشأن عدم الاستفادة من قرب انطلاق كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي، محملين إياها مسؤولية ما وصفوه "الفشل الحقيقي" في زيادة عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية.



ويرى المراقبون في أحاديث صحفية، أنه "في الوقت الذي تعمل دول جوار العراق على توفير خدمات الملاحة الجوية في أجواءها بأعلى المعايير الدولية وتتعاون وتسعى باستمرار لجذب شركات الطيران لاستخدام أجواءها كما فعلت السعودية في تخفيض أجور عبور أجواءها بمناسبة كأس العالم لعام ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر في هذا الوقت فإننا نجد الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تتحرك بالضد من مصالح العراق العليا".

ويلفت المراقبون الى أن "شركة الملاحة الجوية أضاعت فرصة زيادة التدفق الجوي في أجواءنا خلال دبي اكسبو، فقد انبرت شركة الملاحة الجوية بتسويق أكاذيب لتلميع صورة التدفق الجوي الكاذب الذي كان متوقعا أن يصل بالعراق الى ١٨٠٠ طائرة يوميا خلال أحداث كأس العالم القادمة في حين حقق سوء أدارة الشركة ووزارة النقل تقليصا في عدد الطائرات العابرة في ذروة وقت المونديال الكروي بحيث لا يتجاوز الـ ٨٠٠ طائرة فقط وهذا يمثل الفشل الحقيقي لوزارة النقل في إدارة ملف الملاحة الجوية".

ويؤكد المراقبون أن "شركة الملاحة الجوية أعلنت أنها تعقد اجتماعات مع الاتحاد الدولي للناقلين الجويين الاياتا من اجل زيادة التدفق الجوي ولا تعلم هذه الشركة أن التدفق الجوي قد حسم أمره وأن شركات الطيران تعرف تماماً عدد الرحلات المطلوبة لتلبية الطلب ووضعت هذه الشركات خططها من خلال استجابة سريعة من دول جوار العراق"، معتبرين أن "أجواء العراق لن تحصل على أكثر من ٨٠٠ رحلة يوميا في أحسن الأحوال وبذلك فقد العراق أكثر من ١٠٠٠ طائرة يوميا بسبب سوء إدارة وزارة النقل لهذا الملف و عدم السماح للخبرات الدولية في مساعدة العراق".

وكشف المراقبون عن "وجود مشكلات مزمنة تعاني منها البنية التحتية للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية منها، أعطال متكررة في رادار البصرة الذي يعتبر العصب الحساس والرئيس في التحكم بالتدفق الجوي فوق أجواء العراق بالنظر لأهميته وتأثيره على خروج ودخول الطائرات العابرة من والى الخليج العربي".

ويضيف هؤلاء "كذلك تجميد العمل بنظام ال ATM، وخلل دائم في نظم الاتصالات، ونظام إدارة الحركة الجوية يحتاج الى تحديث، ونظام الفوارة لا يعمل بشكل فعال، ولا يتم إتباع معابر المنظمة الدولية للطيران في منح رخص العاملين في الشركة من نواحي الفحص الطبي الدوري واجتياز دورات مقررة للغة الانكليزية".

وأكد المراقبون "الحاجة الماسة لإعادة تصميم الممرات الجوية في المجال الجوي العراقي وإعادة النظر بمسافات الفصل الأفقي والعمودي في الممرات الجوية"، مؤكدين أيضاً "الحاجة الماسة لتدريب العاملين على زيادة التدفق الجوي والتدريب على العمل في أجواء مزدحمة".

وتابع المراقبون بالقول "بدلاً من الاستفادة من وجود شركة سيركو البريطانية المعروفة عالميا في شركة الملاحة الجوية فإننا نجد سوء إدارة واضح وصريح يؤدي الى هدر إيرادات العراق المالية بطريقة ساذجة ومتعمدة لإيذاء العراق وموارده و بالضد من مصالحه العليا".

وكانت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أعلنت، أن العراق سيتأثر بزيادة أعداد الطائرات العابرة فوق أجوائه خلال فترة بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت الشركة، في بيان أنه :"تم بحث تحضيرات بطولة كاس العالم 2022 مع منظمة الاياتا عبر منصة مايكروسوفت الالكترونية".