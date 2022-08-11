انت الان تتابع خبر الطاقة الذرية بشأن 'زابوروجيا النووية': الوضع حرج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الخميس، إن الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية "حرج"، وشدد على ضرورة زيارتها.
وقال خلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوروجيا بأسرع وقت ممكن".
وتخضع المحطة وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس، ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محيط المحطة.