الطاقة الذرية بشأن 'زابوروجيا النووية': الوضع حرج

وقال خلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوروجيا بأسرع وقت ممكن".

وتخضع المحطة وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس، ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محيط المحطة.