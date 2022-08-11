شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكين يثير مخاوف بشأن محاكمة المنشق في فندق رواندا مع كاغامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن محاكمة المعارض المسجون بول روسساباجينا مع بول كاجامي، رئيس رواندا، ومسؤولين روانديين كبار آخرين خلال زيارة للعاصمة كيغالي.

ويتواجد بلينكين في كيغالي في المحطة الأخيرة في جولة في إفريقيا جنوب الصحراء تهدف إلى استعادة المبادرة الدبلوماسية عبر القارة التي لم تحظ باهتمام كبير في ظل إدارة ترامب.



وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال بلينكين إنه كان واضحًا بشأن مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بمحاكمة روساباجينا وإدانته، لا سيما "الافتقار إلى ضمانات المحاكمة العادلة".

قال بلينكين: "نواصل حث الحكومة على معالجة المخاوف بشأن الحماية القانونية الممنوحة لروساباجينا وقضيته ووضع ضمانات لمنع حدوث نتائج مماثلة في المستقبل".

هذه القضية حساسة بالنسبة للولايات المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز علاقتها مع كاغامي وسط تنامي عدم الاستقرار الإقليمي والتنافس على النفوذ من القوى الأخرى في جميع أنحاء القارة. يصر المسؤولون الروانديون على أن روساباجينا أدين في محاكمة عادلة وأن أي تدخل أجنبي لن يكون موضع ترحيب.

وقال وزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا للصحفيين إن رواندا "ستواصل الالتزام بقوانيننا والقرارات التي يتخذها نظامنا القضائي".

قالت كارين روساباجينا، الابنة، إن عائلة البالغ من العمر 68 عامًا ممتنة للغاية لأن بلينكين، الذي وصل إلى رواندا مساء الأربعاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يبحث عن حل لاحتجاز والدهم.

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قالت إن والدنا اعتقل ظلما، وعذب... إنه مريض، وقد أصيب بجلطات متعددة.

أعلم أن العوامل الجيوسياسية مهمة، لكن هذه قضية حقوقية تتطلب اهتمامًا إنسانيًا منفصلًا عن القضايا السياسية المطروحة. لقد تجاوزنا السياسة الآن.

"أعلم أن والدي سيعود إلى المنزل قبل فوات الأوان. نحن نتفهم أن الدبلوماسية يمكن أن تستغرق وقتًا. نحن نبذل قصارى جهدنا للبقاء أقوياء وشجاعة كأسرة ".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكين سيثير مخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع المسؤولين الروانديين، بما في ذلك القمع العابر للحدود والمساحة المحدودة للمعارضة.



في اجتماع مع ممثلي المجتمع المدني في كيغالي، قال بلينكين إن عملهم وعمل وسائل الإعلام المستقلة هما "في قلب أي ديمقراطية".

لقد قررت الولايات المتحدة أن روسباجينا "محتجزة ظلمًا".

يسافر بلينكين إلى رواندا في وقت صعب بشكل خاص بالنسبة لمنطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، مع تزايد عدم الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تلقي كينشاسا باللوم فيها على دعم كيغالي للجماعات المتمردة.

وصف بلينكين تقريرًا جديدًا صادر عن خبراء الأمم المتحدة بأنه "موثوق به" يشير إلى أن القوات المسلحة الرواندية كانت تنفذ عمليات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم جماعة متمردة تُعرف باسم إم 23 والتي تم إلقاء اللوم عليها في الكثير من أعمال العنف الأخيرة.