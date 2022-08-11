إصابة زعيم كوريا الشمالية بحمى شديدة.. وشقيقته تبكي على الهواء (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وكالة رويترز، أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أعلنت أنه يعاني من "حمى شديدة".

وظهرت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية في مقطع فيديو خلال إعلانها إصابة شقيقها بالحمى، وهي تبكي، وسط بكاء عدد من الحضور.

وأضافت كيم يو جونغ، أن تفشي ”كوفيد-19“ في بلدها، "نتج عن الأعداء في كوريا الجنوبية".

وفي الشهر الماضي، زعمت كوريا الشمالية أن تفشي فيروس كورونا نشأ من أشياء غريبة تم العثور عليها بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في إشارة إلى مواد محمولة بالبالونات أرسلتها مجموعات منشقة كورية شمالية في كوريا الجنوبية، مثل المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.

وظلت الحالات الجديدة المشتبه فيها بكوفيد- 19 في كوريا الشمالية عند الصفر لمدة أسبوعين تقريبًا، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية اليوم الأربعاء.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات حمى جديدة خلال فترة 24 ساعة حتى الساعة 6 مساءً أمس، وفقا لما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) نقلًا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، ولم تقدم أي معلومات أخرى في تقريرها.

وبلغ عدد حالات الحمى اليومية لكوريا الشمالية صفرا في 29 يوليو بعد أن بلغت الحالات ذروتها عند أكثر من392،920 حالة في 15 مايو، بعد ثلاثة أيام من إعلان تفشي فيروس كورونا المستجد.