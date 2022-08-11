شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "محلية النواب": لدينا آليات عديدة لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حصاد اللجنة البرلمانية كبيرا نتشرف به، ولا زال هناك الكثير من الملفات والمهام الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء لجنة الإدارة المحلية، خاصة أن سقف الطموح لدى الشعب المصرى كبير.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز القوانين التي على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية قانون التصالح على مخالفات البناء، بجانب مناقشة مشتركة مع لجنة الإسكان متعلقة بالاشتراطات البنائية والتعديات على الأراضى الزراعية ومنظومة التغيرات المكانية.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعدى على الأرض الزراعية هي أزمة متعلقة بالأمن القومى ويعد ملف مهما للغاية، ولدينا آليات محددة لمواجهة الأمر من خلال دعوة الحكومة والسلطة التنفيذية لمناقشة ملف مطروح للمناقشات داخل اللجنة مثل التعديات على الأراضى الزراعية لتخرج توصيات ترسل للأمانة العامة لمجلس النواب لترسل لمجلس الوزراء والجهات المختصة لمراقبة تطبيق هذه التوصيات، موضحا أن هناك أداء حكومي جيد للغاية من خلال التنسيق والتكامل بين السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية حول قانون التصالح على مخالفات البناء.