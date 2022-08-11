المُشرف على التنسيق يعلن موعد غلق باب تعديل الرغبات أمام الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، موعد غلق باب تعديل الرغبات أمام الطلاب المتقدمين على الكليات في الجامعات المصرية.

وقال عطا في حوار مع برنامج نظرة المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الوقت متاح أمام طلاب الثانوية العامة المتقدمين على تنسيق الكليات من اليوم الخميس وحتى الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك لتعديل الرغبات في الكليات التي يريد الالتحاق بها ويسمح بها الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في نسب المجاميع للشعبة الأدبية بقيمة نصف% أو 1%، موضحا أن النصف درجة تفرق في التصحيح، والمجاميع العليا يشترك فيها عدد كبير من الطلاب، وحال الاشتراك في المجموع نكون في صالح الطالب.

وتابع: المجاميع زادت درجة أو نصف درجة هذا العام، وظهر ذلك في الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، أما بالنسبة للشعبة الأدبية، بدأن العام الماضي في المرحلة الأولى بـ 65% والعام الجاري، والعام الحالي بدأنا بـ 64.5% وهذه النسبة تترجم آلاف من الطلاب، وبعد غلق المرحلة الأولى يعلن وزير التعليم العالي نتائج المرحلة الأولى وإعلان بداية المرحلة الثانية.

وطالب عطا، طلاب الثانوية العامة، بضرورة الحفاظ على الرقم السري في الاستمارة الخاصة بالشهادة الثانوية، كونه مفتاح المرور على الموقع حفاظا على بياناتك السرية والرغبات بشكل صحيح وتسجيل الرغبات بشكل صحيح.

ونصح المُشرف العام على مكتب التنسيق، أولياء الأمور بعدم الضغط على أولادهم وإجبارهم بالدول إلى كلية معينة لا يريدونها وترك الأولاد اختيار ما يناسبهم من الكلية التي يريدها وسوف يتفوق فيها.